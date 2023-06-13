Росіяни 13 червня обстріляли з артилерії село Білозерка на Херсонщині

Росіяни у вівторок, 13 червня, обстріляли село Білозерка в Херсонській області. Під обстріл, зокрема, потрапила церква, загинув 72-річний священик, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священика. Загиблому було 72 роки», – йдеться в його повідомленні..

Єрмак додав, що унаслідок цього обстрілу такожпоранення отримала 76-річна жінка.

Крім того, внаслідок російських ударів по Білозерці пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 13 червня росіяни завдали масованого ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині, унаслідок чого загинули щонайменше 10 людей.