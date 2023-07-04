За попередніми даними, росіяни використовували фугасні снаряди

У місті Первомайський Харківської області росіяни влучили у парковку поблизу житлових будинків. Внаслідок обстрілу у місті постраждало щонайменше 12 осіб, п'ятеро з яких є дітьми, повідомив у вівторок, 4 липня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Пізніше у прес-службі Харківської прокуратури підтвердили поранення у 31 людини, серед яких 10 дітей.

За його словами, окупанти обстріляли місто приблизно о 13:35. Внаслідок вибуху на парковці загорілося кілька автомобілів.

«За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей», – повідомив Олег Синєгубов.

За даними поліції Харківської області, поранення отримали 16 осіб, серед яких 7 дітей. Найменшій дитині, яка постраждала від удару, один рік. Внаслідок обстрілу загорілися авто та пошкоджена багатоповерхівка.

Станом на 15:30 відомо про 31 пораненого внаслідок удару по Первомайському, серед них 10 дітей. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

На місці обстрілу працюють медики та фахівці. Інформація про постраждалих уточнюється. За даними «Суспільному» директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, внаслідок обстрілу тяжко поранені жінка та дитина.