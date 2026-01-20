Дмитро Варварук під час відкриття закладу «Хайп фуд» у 2023 році

Франківський блогер з мільйонною аудиторією Дмитро Варварук розповів, що Держпраці вимагало хабар у його компанії доставки їжі «Хайп фуд». Про це блогер розповів у інстаграм 20 січня, у судовому реєстрі оприлюднені ухвали, які підтверджують його слова.

«Так, у моєї компанії “Хайп фуд” хотіли взяти хабар. Подивились тих роликів, де я впав моральним духом, борги, кредити, що працівники не встигали отримувати зарплату і мене хотіли за це нагріти. Це мінус публічного життя. Постукали у двері і сказали моїй компанії “платіть гроші – інакше ми накриємо”», – сказав Дмитро Варварук.

У сторіс Варварук подякував ДБР та департаменту стратегічних розслідувань

Блогер повідомив, що керівник закладу розповів йому про вимагання хабаря для Держпраці. Дмитро Варварук сказав, що «подзвонив правильним людям», заявивши про принципову відмову давати хабарі. У наступному сторіс Варварук подякував ДБР та департаменту стратегічних розслідувань.

У судовому реєстрі можна знайти ухвали, у яких фігурує назва фірми «Хайп фуд», власником якої є Дмитро Варварук.

У матеріалах вказано, що підозрюваними у хабарництві є працівники Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Наприкінці вересня 2025 року працівники Держпраці приходили у заклад «Хайп фуд», що у Івано-Фанківську. Вони повідомили керуючому закладу про необхідність заплатити за видачу ФОПам посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці без фактичного проходження навчань. За шість посвідчень потрібно було заплатити 9 тис. грн (по 1,5 тис. грн за кожне).

Після передачі 9 тис. грн на початку листопада 2025 року працівник Держпраці сказав, що потрібно заплатити ще 30 тис. грн за виготовлення та безперешкодну реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для ФОПів. Таким чином сума отриманих хабарів становила 39 тис. грн.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що на Прикарпатті за хабарі від підприємців арештували посадовців Державної служби з питань праці, однак тоді не було відомо, що одним із підприємців є франківський блогер Дмитро Варварук.

Начальника управління Державної служби з питань праці, начальника та заступника начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці та директора франківського підприємства підозрюють у пропозиції та отриманні хабарів, а також у декларуванні недостовірної інформації (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366-2 КК України).