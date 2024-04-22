Самібрський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у вчиненні домашнього насильства викладача Фахового коледжу Львівського університету бізнесу і права Василя Гриціва. Чоловік кілька разів вдарив свою дружину та кричав на неї. Суд призначив кривднику 170 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ввечері 15 квітня 2024 року у квартирі, де проживає сім'я. Василь Гриців вчинив конфлікт із своєю дружиною, зокрема кричав на неї, шарпав за одяг, нецензурно висловлювався та кулаками кілька разів вдарив її по нирках. Жінка звернулась за допомогою до поліції, яка склала щодо чоловіка протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення домашнього насильства.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений є викладачем Фахового коледжу Львівського університету бізнесу і права. У суді потерпіла розповіла, що на час розгляду справи вони не примирились. Василь Гриців на засідання суду не прийшов, письмових пояснень не надавав.

Справу розглянула суддя Тетяна Кущ, яка дослідила надані матеріали та визнала Василя Гриціва винним у вчиненні домашнього насильства, призначивши йому 170 грн штрафу, також він має сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.