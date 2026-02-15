Віктор Орбан вважає, що Владімір Путін не становить загрозу континентальній безпеці

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що головна загроза для Угорщини походить не від Росії, а від Європейського Союзу. Про це він сказав під час виступу перед прихильниками у суботу, 14 лютого.

У своїй промові Орбан порівняв ЄС із репресивним радянським режимом, який колись панував у його країні. Він відкинув думку багатьох європейських лідерів про те, що російський президент Владімір Путін становить загрозу континентальній безпеці.

«Ми повинні звикнути до того, що ті, хто цінує свободу, мають боятися не Сходу, а Брюсселя. Навіювання страху щодо Путіна є примітивним і несерйозним. Брюссель є джерелом неминучої небезпеки», – заявив угорський прем’єр.

Нагадаємо, нещодавно Орбан заявив, що вважає Україну ворогом через її вимоги до Будапешта відмовитися від російських енергоносіїв.

Він також повідомляв, що пришвидшений вступ України до ЄС стане оголошенням війни Угорщині. Орбан також закликав угорців голосувати на парламентських виборах, що заплановані на квітень 2026 року, за його партію «Фідес». Адже він вважає, що Україна та ЄС прагнуть перемоги партії-конкурента «Тиса», оскільки «тоді більше не буде ні вето, ні опору, ні можливості залишатися осторонь конфлікту». Вочевидь «конфліктом» Віктор Орбан назвав війну Росії проти України.