Андрій Парубій прийшов у велику політику завдяки Помаранчевій революції, а згодом і Революції Гідності

Третій президент України Віктор Ющенко емоційно відреагував на вбивство народного депутата і колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Він назвав цю трагедію пострілом в Україну та наголосив, що це велика втрата не лише для нинішньої, а й для майбутньої України.

«Його шлях до політичних висот пройдений у найбільш некласичний, але найбільш чесний спосіб – від вуличного протесту, патріотичних молодіжних організацій, демократичних революцій 2004, 2013-2014 років – до політичної відповідальності за долю країни, атакованої підступним кремлівським бліцкригом в Криму та на Донбасі», – написав Віктор Ющенко на сторінці у фейсбуку.

Він наголосив, що впродовж життя Андрій Парубій зробив величезний внесок у виховання поколінь патріотичної молоді, спроможної вийти на громадянський протест і навченої тримати збройну оборону країни.

«Його досвід і його вишкіл зіграли неоціненну роль у тому, що росіяни отримали відсіч українців у 2014 році, програвши перед тим потужній силі Помаранчевої революції та Євромайдану», – зауважив експрезидент.

Віктор Ющенко нагадав, що Андрій Парубій на різних високих посадах шукав сильних партнерів для України на міжнародній арені, тому його зухвале вбивство – велика і непоправна втрата для нинішньої та майбутньої України.

«Це спланована злочинна спроба знищити найбільш важливі сторінки сучасної історії України та вплинути на наш опір Росії. На жаль, наш національний пантеон поповнюється – гинуть найкращі, найпотрібніші для відродження України та надання їй нових сенсів у новій реальності жорстокого світу», – додав Віктор Ющенко.

Додамо, що у велику політику із львівських обласної та міської рад Андрій Парубій прийшов завдяки Помаранчевій революції. Після її перемоги він увійшов до команди Віктора Ющенка та став членом його партії «Наша Україна».

Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили 30 серпня на вул. Єфремова, неподалік його дому. Кілер вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який ішов тротуаром. Він вистрілив у нього кілька разів та побіг назад. Нападник був одягнений у чорний одяг та мав на плечах жовтий рюкзак, схожий як у курʼєрів Glovo. Його досі не розшукали. Андрія Парубія поховають 2 вересня на Личаківському кладовищі.