За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, жодних проблем з посадкою та зльотом винищувачів F-16 в Україні не буде

Американський винищувач F-16, навчання на якому вже розпочали українські пілоти, сідав на аеродромах України. Про це 19 серпня в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Літак F-16 був в Україні, він сідав на наших аеродромах. Ми проводили спільні навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво», – розповів він.

Він спростував маніпуляції, що у винищувача нібито слабка передня стійка і він не зможе сідати на аеродромі. Командувач ПС ЗСУ розповів, що відповідне запитання він поставив під час візиту у Швецію професійному пілоту Gripen, у якого така сама стійка, як і на F-16.

«На що отримав відповідь, що вона досить потужна, досить стійка і не буде проблем, щоб цей літак, як і F-16, сідав і злітав на вашому аеродромі», – наголосив Олещук.

Він зазначив, що Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг перед переданням їй F-16.

«Проводимо відповідну реконструкцію, покращуємо покриття... інфраструктуру аеродрому, будуємо нові захисні споруди. І, я думаю, що з моменту набуття Україною літаків ми зможемо їх прийняти в Україні», – резюмував Олещук.

Нагадаємо, 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі 11 країн і Україна підписали меморандум про створення коаліції з підготовки українських військових льотчиків на винищувачах F-16. В угоді беруть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція й Великобританія.

17 серпня Reuters із посиланням на американського посадовця повідомило, що США схвалили передання Україні американських винищувачів F-16 із Данії і Нідерландів, щойно буде завершено навчання українських пілотів.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.