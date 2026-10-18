Територія, де, ймовірно, впав дрон

Уранці в неділю, 18 жовтня, у Литві знайшли уламки невідомого безпілотника. Винищувачі НАТО не змогли перехопити об’єкт через складні погодні умови. Про це повідомили телеканал Euronews та литовський мовник LRT.

Близько шостої години ранку литовські радари зафіксували невідомий об’єкт поблизу кордону з Латвією. Через його появу в повітряному просторі литовські військові оголосили про червоний рівень повітряної тривоги в Шяуляйському та Паневежиському повітах.

Після виявлення об’єкта з авіабази у Шяуляї підняли винищувачі місії повітряного патрулювання НАТО. Однак, за даними латвійських військових, авіація не збила ймовірний безпілотник. Не виключено, що він вибухнув самостійно.

Згодом уламки ймовірного дрона знайшли поблизу села Юоджоніс у Пасваліському районі Литви. За повідомленнями, кілька фрагментів пошкодили цивільний автомобіль – ніхто не постраждав.

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За даними міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, збити ймовірний дрон над Литвою не було можливості, оскільки його не вдалося візуально ідентифікувати, а це є обов’язковим у мирний час.

Він додав, що безпілотник ймовірно прилетів із Польщі. Посадовець запропонував польському колезі провести спільне розслідування інциденту.

Польські військові заявили, що перевіряють, чи порушував невідомий об’єкт повітряний простір країни.

Робертас Каунас також припустив, що алгоритми дій литовських військових можуть переглянути, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Нагадаємо, 17 жовтня румунські винищувачі F‑16 збили два ударні безпілотники з реактивними двигунами сімейства «Герань» над Чорним морем. БпЛА знищили над територіальними водами країни.