Засуджений 30-річний Володимир Калачик свою вину так і не визнав

У Вінниці місцевого мешканця засудили до 15 років тюрми за допомогу російським окупантам в підготовці ракетних ударів по місту влітку 2023 року. Про це 24 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що чоловік свідомо погодився на співпрацю з ФСБ РФ і сприяв ворожій спецслужбі у підготовці ракетних атак на Вінницю. Для цього він збирав і передавав державі-агресору інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури, їх адреси, режим роботи та охорони.

З травня по червень 2023 року засуджений спостерігав за територією одного з підприємств оборонного комплексу, вивчав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, фіксував в’їзд та виїзд військової техніки. Також за допомогою спеціального програмного забезпечення він сканував мережі Wi-Fi та вежі мобільного зв’язку біля стратегічних військових об’єктів у Вінниці.

Здобуті дані надсилав своєму куратору з ФСБ РФ. Той підтверджував їх отримання і використання у проведенні підривної діяльності проти України. Свою вину чоловік не визнав.

В СБУ заявили, що спрацювали на випередження і затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Тим самим було зірвано плани загарбників щодо проведення серії повітряних атак по місту. Правоохоронці не уточняються особистих даних зсдуженого, але за даними місцевого видання «Вежа», йдеться про 30-річного Володимира Калачика.