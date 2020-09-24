Після скандалу, який розгорівся у мережі, назву змінили та вибачилися

Вінницький ресторан Darkside Sushi Hub назвав новий рол із асортименту своєї продукції ім'ям радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це повідомляє UAZMI.

Як повідомляється, заклад, який розпочав роботу 23 вересня, однією із запропонованих страв пропонував своїм клієнтам роли з назвою «Сталін». На сторінці закладу в Facebook опубліковано фото страви і сказано, що це є «авторським витвором».

«Потужний, безкомпромісний, величний і це все про роли «Сталін». Наш авторський витвір, який не залишить тебе байдужим», – сказано в описі.

Однак переважну більшість користувачів розгнівала така назва. Люди обурювалися нахабністю власників суші-бару, вказували на порушення закону про декомунізацію та неприпустимість використання імені радянського диктатора.

Адміністрація суші-бару зізналася, що крім шквалу негативу в соцмережах отримала ще й погрози фізичної розправи з власниками. 24 вересня у закладі вибачилися та перейменували страву з «Сталін» у «Dark Side». Власники закладу також пояснили, що мали на увазі колір, а не репресії та розстріли, які вчиняли за правління радянського диктатора.

Керівництво ресторану внесло зміни в меню і опублікувало офіційні вибачення.