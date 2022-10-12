Водій Honda під час втечі з місця ДТП у Тернополі збив 37-річного водія іншого авто. Інцидент стався на проспекті Злуки, коли один із учасників ДТП намагався викликати поліцію. Інший у цей момент сів за кермо авто та наїхав на заявника. Наразі поліція розшукує втікача. Правоохоронцям відома і марка автомобіля, і його номер.

Аварія сталась у понеділок, 10 жовтня, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини. На проспекті Злуки у Тернополі зіткнулись автомобілі Suzuki SX4 та Honda Accord. Власник Suzuki вирішив викликати на місце аварії поліцію. Проте інший водій чекати на правоохоронців не захотів. Він сів за кермо і, рушаючи, збив заявника. Після цього він втік з місця ДТП.

«Потерпілий звернувся до лікарні. Місцеперебування винуватця аварії встановлюють працівники поліції. Правоохоронцям відомо і марку автівки, і номерні знаки», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). У разі доведення вини порушнику загрожує як мінімум 850 грн штрафу.