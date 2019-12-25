Винуватець смертельної ДТП на Львівщині намагався вдома скоїти самогубство

Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом загинув 40-річний велосипедист

Винуватець смертельного наїзду на велосипедиста у Самбірському районі, який втік з місця ДТП, намагався вдома скоїти суїцид. Львівська поліція розповіла деталі затримання 55-річного водія Mercedes Sprinter, який 24 грудня ввечері збив у селі Воютичі 40-річного велосипедиста.

У повідомленні поліції вказано, що правоохоронцям вдалося оперативно встановити винуватця ДТП і його місце проживання. На подвір'ї у чоловіка помітили Mercedes Sprinter із характерними пошкодженнями, що вказували на причетність до зіткнення із велосипедом. Вдома ж поліцейські виявили закривавленого 55-річного чоловіка.

«Приїхавши додому, чоловік намагався покінчити життя самогубством, спричинивши собі ножове поранення шиї. Поліцейські разом з родичами надали травмованому медичну допомогу, після чого каретою «швидкої» його було доставлено у лікарню», – повідомила прес-служба Нацполіцїі Львівщини.

За фактом смертельної ДТП триває розслідування. Винуватцю наїзду на велосипедиста загрожує вісім років ув'язнення.

Сама ж ДТП, нагадаємо, сталася близько 18:15 у селі Воютичі Самбірського району. Першим про цю аварію повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, однак без уточнення деталей.