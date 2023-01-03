За крадіжку під час воєнного стану тернополянину загрожує до 8 років тюрми

У селі під Коломиєю випадкові перехожі затримали чоловіка, який викрав 8 тис. грн із припаркованого авто. Зловмисника притримали до прибуття поліції. На місці правоохоронці вилучили у чоловіка викрадені кошти. Затриманий виявився мешканцем Тернополя, наразі він перебуває у СІЗО. За крадіжку під час воєнного стану чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

Як у вівторок, 3 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався у селі Товмачик поблизу Коломиї. Перехожий помітив чоловіка, який викрав із салону авто готівку, затримав його і викликав поліцію.

«Поліцейські з'ясували, що 32-річний затриманий тернополянин, раніше судимий за наркозлочини, вчинив крадіжку грошей із салону незачиненого автомобіля. При огляді у нього виявлені викрадені кошти – 8 тис. гривень», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану). Затриманий мешканець Тернополя перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років ув'язнення.