РАГУlive. Випуск за 10 грудня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Для вас — антирейтинг водіїв на львівських вулицях. Вони усюди: на газонах, велодоріжках і пішохідних зонах. Словом, паркулів у Львові, як завжди, не бракує. Настала їхня хвилина слави і в нашому проекті РАГУlive.
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