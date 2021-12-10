Для вас — антирейтинг водіїв на львівських вулицях. Вони усюди: на газонах, велодоріжках і пішохідних зонах. Словом, паркулів у Львові, як завжди, не бракує. Настала їхня хвилина слави і в нашому проекті РАГУlive.

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