РАГУlive. Випуск за 3 грудня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
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Таємні і не дуже агенти РАГУlive зібрали для вас підбірку «героїв» на дорогах міста. Ну просто таки фантастичні персонажі, що не знають ні міри, ні елементарних правил ввічливості, не кажучи вже про ПДР.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook або Instagram.
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