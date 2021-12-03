Таємні і не дуже агенти РАГУlive зібрали для вас підбірку «героїв» на дорогах міста. Ну просто таки фантастичні персонажі, що не знають ні міри, ні елементарних правил ввічливості, не кажучи вже про ПДР.

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