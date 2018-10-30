Вісім країн ЄС закликали Росію не проводити незаконних виборів в «ДНР» і «ЛНР»

Вісім країн-членів Європейського Союзу в ООН закликали російську владу зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Відповідну заяву від імені восьми країн перед початком засідання Ради безпеки ООН зачитала постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на брифінгу, що транслювався на сайті Організації, повідомив «5 канал».

До цієї заяви долучилися Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Італія, Бельгія і Німеччина.

Британська дипломатка заявила, що ця заява демонструє послідовність позиції ЄС щодо України.

«Ми як держави-члени Європейського Союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

«Ми засуджуємо незаконні так звані “вибори”, заплановані на 11 листопада у непідконтрольних уряду територіях у так званих “Луганській народній республіці” і “Донецькій народній республіці”. Якщо вони відбудуться, ці незаконні вибори суперечитимуть зобов'язанням, зробленим відповідно до Мінських угод та порушать українське законодавство», – наголошується у заяві.

У ній зазначається, що будь-які подібні незаконні вибори будуть несумісними з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднати зусилля, щоб виступити проти цих незаконних виборів, які лише можуть сприяти підриву зусиль, спрямованих на досягнення миру у регіоні. Ми наполегливо закликаємо сепаратистів відмовитись від планів проведення виборів і закликаємо Росію використати її значний вплив з метою зупинити проведення цих так званих виборів», – додали автори заяви.

Нагадаємо, у вівторок, 30 жовтня, увечері за київським часом розпочалося відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.