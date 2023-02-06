У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ

Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 осіб, зокрема керівництва Міністерства внутрішніх справ України, може бути завершено протягом двох місяців. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що розслідування цієї справи є тривалим процесом.

«Я думаю, що місяць-два. По-перше, це слідство, я не можу говорити про слідство. По-друге, це робота колективу. По-третє, усю отриману інформацію ми маємо проаналізувати і потім дати кінцевий результат», – сказав Клименко.

За його словами, наразі тривають перевірки всіх гелікоптерів, які є в системі МВС.

«Система безпеки повністю переглянута. Ті гелікоптери, Airbus 225... на цей час вони всі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти... Цей процес затягнеться іще на якийсь час. Можливо, на місяць або на два, поки ми не встановимо з іноземними спеціалістами, що вони є безпечні. Якщо, звичайно, розглядати версію, що це несправність, наприклад, гелікоптера», – сказав Клименко.

Він додав, що керівники можуть користуватися лише автотранспортом.

«Ми заборонили зараз пересуватися керівникам на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки не буде закінчено розслідування і ми достеменно не будемо знати причини цієї авіатрощі», – додав виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, вранці 18 січня на території дитячого садка, поруч із житловим будинком, у Броварах на Київщині впав вертоліт.

У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович.