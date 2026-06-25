41-річний Патрик Які є віцепрезидентом пропрезидентської партії «Право і справедливість»

Депутат Європарламенту та віцепрезидент президентської партії «Право і справедливість» (PiS) Патрик Які вважає, що Польща повинна робити все, щоб послабити Володимира Зеленського в Україні. Про це політик заявив в інтерв’ю польському Radio Zet у четвер, 25 червня.

На запитання про опитування IBRiS для Radio Zet, згідно з яким 59,7 % опитаних виступають проти вступу України до ЄС, євродепутат відповів, що «політичні еліти та багато коментаторів припускаються однієї принципової помилки – не розрізняють Зеленського та Україну».

«Поведінка Зеленського скандальна і незрозуміла. Він очевидно давно грає проти Польщі. Коментатори не відрізняють його поведінки від поведінки українців. Це те саме, якби хтось ототожнював Польщу із Дональдом Туском. На жаль, так не є», – стверджує політик, який належить до тієї ж партії, яка підтримала на виборах президента Польщі Кароля Навроцького. Лідером цієї партії є 77-річний Ярослав Качинський.

«Політики є менш стійкими, ніж позиція суспільства в якомусь конкретному питанні. Політики змінюються, а погляди суспільства не змінюються так легко. І ми повинні використовувати цей ресурс. Ми повинні робити все, щоб послаблювати Зеленського стосовно українців. Так чинить професійна держава, яка керується не емоціями, а інтересами. Інструменти для того, щоб послаблювати Зеленського, який, очевидно, є нашим ворогом уже давно, були і є», – заявив Патрик Які.

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Такими інструментами політик назвав можливість заблокувати вступ України до ЄС і НАТО, якщо українські політичні еліти не відмовляться від героїзації історичних постатей, які, на думку поляків, відповідальні за Волинську трагедію. На думку Патрика Які, Польща мала б оголосити референдум і спитати думки населення про те, чи треба Україні дозволити вступ до ЄС та НАТО.

«І тоді пану [Зеленському] не треба перейматися тим, чи любитиме його Навроцький, тоді треба перейматись тим, чи любитимуть його поляки. І тоді кожен українець зрозуміє: “Зеленський нам шкодить, мені шкодить”», – каже Патрик Які. Ще одним інструментом, на думку Які, був би візит представників польської влади до генерала, посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Такий крок, на думку Патрика Які, мав би зачепити Зеленського.

На запитання ведучого про те, чи означає це, що депутат виступає за вступ України у ЄС, бо не можна карати весь народ за дії президента, Патрик Які відповів, що ні.

«Я такого не говорив. Але не виключав би цього на даний момент. Оскільки мене цікавить найважливіше – сильна Польща у майбутньому», - зазначив Патрик Які. Він додав, що вважає загрозою для Польщі Росію та Німеччину.