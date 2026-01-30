Військові знищили зенітний ракетний комплекс «Оса»

Протягом минулої доби, 29 січня, підрозділи Сил оборони України завдали точкових ударів по військових цілях російських окупаційних військ на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це у п'ятницю, 30 січня, повідомив Генштаб ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступального потенціалу ворога українські військові виявили та знищили зенітний ракетний комплекс «Оса» поблизу населеного пункту Семенівка. Зафіксовано пряме влучання по цілі.

Крім того, захисники завдали ударів по низці важливих логістичних і тилових об’єктів противника. Було уражено місце дислокації ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення російських військ у районі Токмака. Також під вогневий вплив потрапили склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки та об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ у районі Кирилівки.

Як наголосили у Генштабі, інформація щодо втрат противника наразі уточнюється.

Раніше повідомляли, що за 2025 рік далекобійні дрони спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України уразили далекобійними дронами пʼять російських військових аеродромів. Загалом СБУ уразила 15 авіабортів та боєприпасів загальною вартістю 1 млрд доларів.