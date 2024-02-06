Донорами можуть стати люди з усіма групами крові, хто не має протипоказань

Військовослужбовці Сихівського РТЦК та СП здали кров для українських оборонців. Донорами стали 20 військових, які пройшли медобстеження і не мають протипоказань. Вони закликають брати з них приклад і здати кров, яка може врятувати життя солдата або людини, яка постраждала внаслідок воєнних дій.

«В умовах, коли Росія веде тотальну війну проти України, донорство є надзвичайно важливим. Здати кров може кожен, хто не має протипоказань», – зазначає Львівський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК розповіли про військових, які здають кров для своїх побратимів. Старший лейтенант Іван Кушкі має почесне звання донора, ним став ще десять років тому. Він пояснює, що потреба в крові є завжди. Раніше здавав кров для хворих дітей. Зараз потреба в донорстві зросла, адже є багато поранених військових та цивільних, які постраждали внаслідок російського вторгнення.

Зі Сихівського ТЦК за один день донорами стали 20 військовослужбовців

Для того, щоб стати донором, потрібно знати свою групу крові, зателефонувати в центр крові свого міста і записатися у базу донорів, стежити за оголошеннями центрів крові і зголошуватися, якщо в них з’являється нагальна потреба, подати свої дані в онлайн-реєстр донорів.

Львівський обласний центр служби крові зазначає, що потреби в крові щодня великі, і закликає зголошуватися на донорство. Підійде будь-яка група крові.