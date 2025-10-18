Склад росіян знищили військові моряки спільно з підрозділом СБУ

Українські військові моряки знищили склад з боєкомплектом російської армії у районі Кінбурнської коси. Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

У дописі уточнили, що склад росіян знищили військові моряки спільно з підрозділом СБУ.

«Результат ефективної співпраці: військові моряки спільно з підрозділом Служби безпеки України знищили ворожий склад боєкомплекту у районі Кінбурнської коси», – йдеться у повідомленні.

Кінбурнська коса – мис в гирлі Дніпра, що розташований на південь від Очакова між Чорним і Азовським морями. Варто зауважити, що вона має стратегічне значення, адже виступаючи в Чорне море, визначає вхід до річкової системи Дніпра і контролює доступ із Чорного моря до Миколаєва, як важливого порту.

Нагадаємо, 17 жовтня українські військові знищили морський безекіпажний катер російських окупантів, що проник у територіальні води країни.