Геннадій С. обіцяв ухилянтам перетин кордону через Тису

Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок військовослужбовцю Геннадію С., який продавав наркотики, а також організував схему незаконного переправлення ухилянтів до Румунії. Суд призначив йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, із березня 2022 року Геннадій С. служить старшим навідником мінометного взводу однієї з військових частин територіальної оборони. Слідство встановило, що у вересні того ж року Геннадій С. разом зі спільниками організував незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За свої послуги він просив тисячу євро за одну людину. Спільники Геннадія С. мали доправили ухилянта до тієї частини кордону між Україною та Румунією, де він міг би перепливти Тису і незаконно потрапити в Румунію. 11 вересня під час організації незаконного перетину кордону ухилянта та організаторів схеми затримала поліція.

Крім цього, поліція встановила, що в липні 2022 року Геннадій С. організував схему збуту наркотиків. Гроші за придбаний товар він просив перераховувати на свою банківську картку.

У суді Геннадій С. свою провину в збуті наркотиків та організації незаконного перетину кордону для ухилянтів заперечив. Він зазначив, що мав наркотичні речовини для особистого вживання. Однак співслужбовці Геннадія С. у суді підтвердили, що він пропонував їм купити наркотики, а в ході розмови про війну розповів, що може допомогти незаконно перетнути кордон. Після цього один із товаришів вирішив повідомити про це в СБУ.

Враховуючи обставини справи, суддя Рахівського райсуду Марія Марусяк визнала Геннадія С. винним за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконний перетин кордону) та призначила йому 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За ч. 1 ст. 307 ККУ (збут наркотиків) йому призначили 5 років позбавлення волі. Сукупно суд вирішив призначити Геннадію С. 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.