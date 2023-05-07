Молодшого сержанта арештвали на 6 місяців за непокору

Личаківський районний суд Львова на півроку арештував молодшого сержанта Держприкордонслужби через непокору керівництву. Військовий відмовився виконувати наказ і пояснив це своїми релігійними переконаннями, які забороняють йому користуватися зброєю. Вирок було оприлюднено 5 травня.

З матеріалів справи відомо, що арештований військовий – львів'янин Андрій В. Він є інспектором прикордонної служби, оператором відділення технічних засобів охорони кордону та має військове звання «молодший сержант».

«25 липня 2022 через особисту недисциплінованість, не маючи жодних поважних причин, які могли бути підставою не вибувати у відрядження, умисно, відкрито, зокрема у письмовій формі, відмовився виконати наказ начальника про вибуття у службове відрядження до військової частини з метою підготовки особового складу», – йдеться у вироку суду.

Під час засідання обвинувачений сержант свою вину визнав повністю і пояснив, що не виконав наказ через свої релігійні переконання, віровчення яких не допускає користування зброєю.

За непокору, тобто за відкриту відмову виконати наказ начальника, ще й в умовах воєнного стану, молодшого сержанта Держприкордонслужби арештували на 6 місяців.

Додамо, що законодавством до кінця не врегульоване питання щодо служби у війську людей, які з релігійних переконань не можуть брати зброю до рук. Йдеться саме про час, коли в країні введений воєнний стан.

Раніше, до 24 лютого 2022, для строковиків, які через віру не могли користуватися зброєю була можлива альтернативна служба (Таку службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення).Під час війни строкової служби у війську нема, відповідно альтернативної теж.

До слова, перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю