Під час досудового розслідування компенсували всі збитки

Керівниці продовольчого сховища військової частини на Прикарпатті висунули підозру через зіпсовані 8,5 т м'яса. За інформацією правоохоронців м'ясо для харчування військових помістили до морозильної камери ще у листопаді 2022 року, а у січні цього року виявили, що все воно зіпсувалося через недотримання низької температури у сховищі. За недбале ставлення до військової служби керівниці сховища загрожує до восьми років ув'язнення.

Про вручення підозри працівниці військової частини у четвер, 23 лютого, повідомила прес-служба ДБР. «Працівники ДБР повідомили про підозру начальниці продовольчого сховища, через недбалість якої зіпсувалося майже 8,5 тонн яловичини вартістю понад 1 млн грн. М'ясо, яке призначалося для харчування військових, помістили до морозильної камери у листопаді 2022 року, а у січні виявили, що воно зіпсувалося, бо температура була значно вищою, ніж передбачено умовами зберігання», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці уточнюють, що саме ця посадовиця мала б контролювати температурний режим у сховищі і помітити збій в роботі техніки.

Про цей інцидент повідомила і прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, уточнивши, що підозрювана є штаб-сержанткою Національної гвардії України. Наразі їй обирають запобіжний захід.

Правоохоронці також зауважують, що вся шкода була відшкодована ще під час досудового розслідування.