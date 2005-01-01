Власник миколаївського магазину затримав викрадачів електродуховки після 5 км переслідування

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 17:4913554

До теми

Власник миколаївського магазину самостійно затримав двох викрадачів електродуховки, наздогнавши їх на своєму авто у сусідньому селі. Заблокувавши авто злочинців, чоловік викликав на місце поліцію, яка після приїзду вилучила у затриманих духовку та автомобіль.

Про цей інцидент, який відбувся у середу ввечері сьогодні, 29 березня, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

«У Миколаївське відділення поліції 28 березня звернувся за допомогою 47-річний житель райцентру. За словами чоловіка, близько 16:30 невідомі особи, скориставшись відсутністю продавця, викрали з території, прилеглої до магазину, який належить заявнику, електричну духовку «Mirta». Заподіяні збитки склали 1 960 гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Цікаво, що про крадіжку електродуховки власнику магазину розповіла мешканка Миколаєва, яка проживає поблизу магазину і стала свідком цього злочину.

«Коли вона повідомила про крадіжку власника магазину, чоловік поїхав слідом за зловмисниками, які пересувалися іномаркою. Він наздогнав їх неподалік селища Липівка та викликав поліцію», – уточнили правоохоронці.

Поліцейські з'ясували, що до скоєння крадіжки причетна 19-річна місцева мешканка, в якої при огляді виявили також пневматичний пістолет, та 30-річний львів'янин. Після прибуття на місце інциденту правоохоронці вилучили вкрадену техніку та автомобіль, на якому зловмисники намагалися втекти.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження, наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі цього інциденту. У випадку підтвердження вини 19-річній мешканці Миколаєва та 30-річному львів'янину загрожує позбавлення волі до п’яти років.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

20-річний нападник двічі вдарив сокирою депутата Буської міськради ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук