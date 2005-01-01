Власник миколаївського магазину затримав викрадачів електродуховки після 5 км переслідування

Власник миколаївського магазину самостійно затримав двох викрадачів електродуховки, наздогнавши їх на своєму авто у сусідньому селі. Заблокувавши авто злочинців, чоловік викликав на місце поліцію, яка після приїзду вилучила у затриманих духовку та автомобіль.

Про цей інцидент, який відбувся у середу ввечері сьогодні, 29 березня, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

«У Миколаївське відділення поліції 28 березня звернувся за допомогою 47-річний житель райцентру. За словами чоловіка, близько 16:30 невідомі особи, скориставшись відсутністю продавця, викрали з території, прилеглої до магазину, який належить заявнику, електричну духовку «Mirta». Заподіяні збитки склали 1 960 гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Цікаво, що про крадіжку електродуховки власнику магазину розповіла мешканка Миколаєва, яка проживає поблизу магазину і стала свідком цього злочину.

«Коли вона повідомила про крадіжку власника магазину, чоловік поїхав слідом за зловмисниками, які пересувалися іномаркою. Він наздогнав їх неподалік селища Липівка та викликав поліцію», – уточнили правоохоронці.

Поліцейські з'ясували, що до скоєння крадіжки причетна 19-річна місцева мешканка, в якої при огляді виявили також пневматичний пістолет, та 30-річний львів'янин. Після прибуття на місце інциденту правоохоронці вилучили вкрадену техніку та автомобіль, на якому зловмисники намагалися втекти.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження, наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі цього інциденту. У випадку підтвердження вини 19-річній мешканці Миколаєва та 30-річному львів'янину загрожує позбавлення волі до п’яти років.