Бродівський районний суд Львівщини визнав власника квадроцикла Романа Карпія винним у порушенні правил експлуатації, бо він пустив за кермо неповнолітнього. Хлопець не впорався з керуванням, перекинувся та загинув від отриманих травм. Суд оштрафував власника квадроцикла на 51 тис. грн.

Роман Карпій живе у Підгірцях, він є підприємцем та займається сільськогосподарською діяльністю. Йому належить квадроцикл BRP Outlander, ввечері 14 серпня він дозволив неповнолітньому сісти за кермо та покататись. У вироку не вказаний вік хлопця, але неповнолітньою є людина, які ще не виповнилось 18 років. У хлопця не було посвідчення водія, тому він не мав права керувати транспортними засобами.

Хлопець сів за кермо квадроцикла та перевозив ще трьох людей – їхній вік у вироку також не вказаний. За межами села Підгірці неповнолітній не впорався з керуванням, унаслідок чого квадроцикл перекинувся.

Унаслідок ДТП хлопець отримав важкі травми та загинув у львівській дитячій лікарні.

Власник квадроцикла Роман Карпій уклав угоду про визнання винуватості, батьки загиблого хлопчика не заперечували проти її затвердження.

Дослідивши матеріали справи, суддя Богдан Петейчук визнав Романа Карпія винним у порушенні правил експлуатації транспортних засобів та оштрафував його на 51 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.