Аудитори не розголошують, вартість яких моделей катерів була завищена

Військово-морські сили США (United States Navy) завищили вартість вживаних катерів, які передали Україні. За різницю американські військові придбали більше нових катерів для власних потреб. Про це в понеділок, 18 серпня, пише «Мілітарний» з посиланням на аудит Пентагону щодо витрат на військову допомогу.

За даними аудиторів, ВМС США придбали 33 десантні кораблі на загальну суму 3,8 млн доларів після того, як отримали схвалення на заміну 24 кораблів, переданих Україні. Таким чином, Військово-морські сили придбали додаткові дев’ять кораблів на загальну суму 1 млн доларів.

Відомо, що аудит охопив 80 траншів військової допомоги на загальну суму 22,1 млрд доларів. У 32 траншах на 5,7 млрд доларів не виявлено підтверджувальних документів та кошторисів.

З цієї суми 1 млрд доларів класифікували як «сумнівні витрати», а 920 млн доларів визнали неефективно використаними.

Аудитори не вказали, вартість яких саме штурмових катерів була завищена. «Мілітарний» припускає, що йдеться про малі судна, зокрема SURC (Small Unit Riverine Craft), Dauntless Sea Ark чи інші катери морського, чи річкового класів.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа успадкувала повноваження надіслати Україні зброї на суму до 3,85 млрд доларів із запасів Пентагону, але утримувалась від цього.

10 липня агентство Reuters повідомило, що Трамп уперше після повернення в Білий дім готує пакет військової допомоги Україні, який буде надано за президентськими повноваженнями. До цього адміністрація Трампа надсилала Україні лише ту зброю, яку погодили за президентства Джо Байдена.

Уже 14 липня президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосили про нову ініціативу з метою зміцнення оборони України та задоволення нагальних потреб країни. Ініціатива одержала назву Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою.