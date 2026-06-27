Катер намагався здійснити логістичне забезпечення російських окупантів

Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили біля берегів Херсонщини катер російських військових. Про це повідомила пресслужба ВМС у суботу, 27 червня.

За даними ВМС, ворожий катер намагався здійснити логістичне забезпечення російських окупантів на Тендрівській косі.

За інформацією порталу «Мілітарний», катер уразили за допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2 із застосуванням високоточного боєприпасу із лазерним наведенням.

«Кожен уражений катер – це ще один крок до звільнення українського моря», – додали у ВМС.

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Тендрівська коса – це вузький острів довжиною близько 65 км уздовж узбережжя Херсонщини, відокремлений від материка Тендрівською затокою. Загальна площа коси становить 38 км2 .

Російські військові ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році захопили Тендрівську косу. Окупанти розміщують на острові розвідувальне обладнання та засоби радіоелектронної боротьби. Водночас Сили оборони України регулярно проводять операції в районі Чорного моря та Тендрівської коси.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 червня українські морпіхи врятували екіпаж іноземного судна, яке атакував російський безпілотник. Унаслідок російського удару загинув 58-річний єгиптянин, який працював кухарем на атакованому судні. Вісьмох чоловіків евакуювали на рятувальному плоту.