Росіяни атакували цивільні судна під прапорами Панами, Палау та Белізу

У ніч на понеділок, 22 червня, російські окупанти атакували безпілотниками три цивільних торгівельних судна, які прямували Чорним морем до українських портів. Внаслідок атаки загинув 58-річний єгиптянин, який працював кухарем одного з суден, повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ, а також міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За даними ВМС, росіяни атакували суховантажне судно VICTRESS, яке ходить під прапором Панами. Власник судна – Туреччина. На борту перебували девʼятеро членів екіпажу з Єгипту, Туреччини та Індії.

На відео, опублікованому міністром, видно пожежу на борту корабля. На фото, показаних ВМС, видно, що загоряння сталося у задній частині судна.

«Враховуючи складні обставини та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати», – повідомили у пресслужбі ВМС.

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Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок російського удару загинув 58-річний єгиптянин, який працював кухарем на атакованому судні. Вісьмох чоловіків евакуювали на рятувальному плоту.

Окрім корабля VICTRESS, також росіяни атакували судна прапорами Палау та Белізу. Серед екіпажу постраждалих немає, пошкоджені судна продовжили рух.