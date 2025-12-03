Наслідки атаки на місто Тернівка на Дніпропетровщині

У місті Тернівка на Дніпропетровщині внаслідок атаки російського дрона загинули двоє шахтарів. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Як йдеться у повідомленні ДТЕК, росіяни атакували місто безпілотниками в ніч на середу, 3 грудня. Двоє шахтарів допомагали розбирати завали внаслідок удару й потрапили під повторну атаку дронів. Внаслідок обстрілу загинули 43-річний Віталій Коротіч та 50-річний Валерій Каліневич.

«Віталій Коротіч понад половину життя він працював на шахтоуправлінні Тернівському. Найдобріший у колективі, дуже сильно любив свою родину – дружину і трьох донечок… Валерій Каліневич багато років він готував молоде покоління шахтарів на шахтоуправлінні “Героїв космосу”, аж доки не вийшов на пенсію. А ще був справжньою душею компанії», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Крім того, за даними начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, внаслідок атаки отримали травми 65-річні чоловік та жінка, їх госпіталізували до лікарні у важкому стані. Також поранення отримав 18 річний хлопець, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок російської атаки без електроенергії залишились вісім вугільних шахт. На момент атаки під землею перебували понад 2,5 тис. гірників.