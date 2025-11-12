Турецький літак C-130 Hercules розбився у Грузії

На території Грузії розбився турецький літак C-130 Hercules, на борту якого перебували 20 військових. Всі вони загинули. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомило міноборони Туреччини.

Авіакатастрофа сталась у вівторок, 11 листопада. Військово-транспортний літак C-130 вилетів з Азербайджану до Туреччини та розбився у Грузії приблизно за п’ять кілометрів від кордону. За даними видання «Ехо Кавказу», літак зник із радарів через кілька хвилин після вильоту, не подавши сигналу тривоги.

Того ж дня у мережі опублікували відео авіакатастрофи. На кадрах видно, що літак втрачає висоту, обертаючись у «штопорі».

12 листопада міноборони Туреччини повідомило, що всі 20 військових, які перебували на борту літака, загинули.

У Грузії за фактом авіакатастрофи розпочали кримінальне провадження частиною 4 статті 275 «Порушення правил руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людини».

