Після початку бойових дій зникли безвісти 20 тис. людей, майже половину з них правоохоронцям вдалося розшукати. Про це повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, пише «Укрінформ».

«З 24 лютого до органів та підрозділів поліції надійшли звернення щодо зникнення 20 тис. осіб, з них майже половину розшукано», – сказав він.

Сергєєв також розповів, що за вказаний період оголошено в розшук 533 неповнолітні особи, з них знайдено 360.

З числа не розшуканих – 169 дітей зникли безвісти внаслідок бойових дій, уточнив посадовець.

До слова, Національна поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців. Ще 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, наразі не ідентифіковані, триває процес їх встановлення.