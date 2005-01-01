Внаслідок ДТП на дорозі Львів - Івано-Франківськ травмувалися двоє дітей

Водій, який вчинив ДТП, зник з місця події

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 08:204160

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У п’ятницю, 8 червня, близько 22:00, на дорозі Львів - Івано-Франківськ водій автомобіля Ford, рухаючись у напрямку с. Старого Села у Пустомитівському районі, здійснив зіткнення з автомобілем Kia Rio, яким керував 28-річний львів’янин.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми різного ступеня двоє дітей, пасажирів автомобіля Kia Rio. Зокрема, п’ятирічна дитина отримала закрито черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій м’яких тканин лівої скроневої ділянки голови. Дворічна дитини отримала закрито черепно-мозкову травму, струс головного мозку, злам лобної кістки, злам кісток носа, забій м’яких тканин обличчя. Їх госпіталізували у міську дитячу клінічну лікарню Львова.

Водій автомобіля Ford залишив місце вчинення ДТП. Обставини події встановлюються.

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