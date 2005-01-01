Внаслідок наїзду автомобіля у центрі Львова госпіталізували 10-річного хлопчика

СуспільствоНазарій Тузяк, 27 березня10960

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Внаслідок наїзду автомобіля у центрі Львова госпіталізували 10-річного хлопчика
фото Ігоря Зінкевича
ДТП сталася за участі автомобіля фірми охорони

Внаслідок ДТП поблизу готелю «Львів» на просп. Чорновола госпіталізували 10-річного хлопця. За інформацією Нацполіції, аварія сталася близько 15:40, коли хлопець переходив дорогу на пішохідному переході.

«О 15:40 на оперативну лінію 102 надійшла інформація про те, що на просп. Чорновола скоїли наїзд на дитину. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що автомобілем «ВАЗ 21099», який скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, керував 56-річний львів'янин. Наразі ще з'ясовуються деталі цієї ДТП», – повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Внаслідок ДТП хлопця госпіталізували в в одну з міських лікарень з діагнозом струс головного мозку. Автомобілем керував працівник охоронної фірми, однак наразі точно невідомо, про яку фірму йдеться.

За попередньою інформацією, хлопець переходив дорогу на зелений сигнал світлофора (на зелений для пішоходів), однак всі деталі цього інциденту ще встановлюватимуть слідчі.

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