Аварія сталась на перехресті вулиць Соборна-Міцкевича-Чорновола

На перехресті у центрі Рівного сталась аварія за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії постраждали двоє людей: 16-річна дівчина та 31-річний чоловік, який був за кермом одного з авто.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 07:30 у середу, 7 червня, на перехресті вулиць Соборна-Міцкевича-Чорновола.

«Водій автомобіля ВАЗ, 20-річний житель міста Здолбунів, під час здійснення маневру повороту ліворуч на вулицю Соборна не надав переваги в русі та допустив зіткнення із легковиком Skoda, за кермом якого перебував 31-річний житель Рівненського району», – йдеться у повідомленні.

Від удару ВАЗ розвернуло та відкинуло на автомобіль Opel Vectra, за кермом якого був 59-річний житель селища Квасилів. Внаслідок ДТП травмувалась 16-річна пасажирка автомобіля ВАЗ та водій Skoda. Із травмами різного ступеня їх досправили до лікарні. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Авто вилучили на спецмайданчик.