У Греції продовжують вирувати масштабні пожежі

Двоє людей загинули і 20 отримали поранення внаслідок пожеж у Греції, повідомляє в суботу, 7 серпня, BBC.

Зокрема, жертвою пожежі став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Його знайшли без свідомості на фабриці недалеко від місця, де вирувала пожежа.

Другим загиблим став 38-річний пожежник-доброволець. Він загинув унаслідок падіння електричного стовпа поблизу столиці країни – Афін.

Наразі пожежники борються зі 154 лісовими пожежами по всій країні. Найсильніші пожежі, які спричинили спека і вітри, спостерігаються на півночі Афін. Пожежі також вирують на сусідньому острові Евія і в районах, близьких до античної Олімпії – батьківщини Олімпійських ігор. Сотні жителів і туристів на Евії були евакуйовані.

4 серпня у Греції зафіксували температурний рекорд – понад +47° – у місті Лангадас.