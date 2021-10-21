У пожежі загинули троє мавп, які жили у зоопарку з 2018 року

У луцькому зоопарку в пожежі загинули три мавпи породи чорночубий мангобей. Займання виникло зранку в четвер, 21 жовтня, у дерев'яному будиночку, де проживали тварини. Рятувальники ліквідували займання за 20 хвилин. Втім, врятувати тварин не вдалось.

Про пожежу, яка сталась зранку в четвер, 21 жовтня, повідомили у прес-службі ДСНС області. Повідомлення про займання дерев'яного будиночку, де проживали мавпи, надійшло до рятувальників о 07:19. На місце виїхали чергові трьох пожежних рятувальних частин, всього задіяли шість одиниць техніки.

О 07:32 пожежники локалізували вогонь, а вже о 07:42 займання повністю загасили. Втім, у пожежі загинули три мавпи породи чорночубий мангобей.

Наразі причину пожежі встановлюють. Зазначимо, що двох мавп цієї породи поселили у зоопарку восени 2018 року. В грудні минулого року в них народилось мавпеня, яке працівники зоопарку назвали Любартом.

Згодом інформацію підтвердила прес-служба зоопарку. У дописі зазначили, що причина пожежі поки що невідома, але згодом її обіцяють повідомити, як і суму збитків. Також 21 та 22 жовтня в зв'язку з цим інцидентом зоопарк не прийматиме відвідувачів.