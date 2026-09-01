Найбільших руйнувань зазнала Київська область та Київ

Внаслідок нічної атаки Росії на Україну 1 вересня загинули 12 людей. Серед загиблих є громадянин Індії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів, що росіяни вночі атакували девʼять областей. Для атаки окупанти застосовували крилаті, протикорабельні, балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

За словами Зеленського, у Борисполі на Київщині евакуювали 50 людей через російську атаку на житловий будинок та складські приміщення. У місті відомо про чотирьох загиблих та 13 постраждалих.

Крім того, президент розповів про атаку на залізничне депо в Києві, внаслідок якої загинули восьмеро людей. Раніше голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що серед загиблих – шестеро працівників компанії.

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За даними президента, для ліквідації наслідків атаки на Київ та область залучили майже 350 рятувальників.

Також Зеленський повідомив про «демонстративну» атаку на пункт пропуску на кордоні з Румунією. Зазначимо, йдеться про КПП «Орлівка», який тимчасово призупинив роботу.

«Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких», – повідомив Зеленський.

У посольстві Індії в Україні загибель індійського громадянина наразі не коментували.