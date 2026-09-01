Наслідки атаки на КПП «Орлівка»

У ніч на вівторок, 1 вересня, російські окупанти атакували пункт пропуску «Орлівка», розташований на українсько-румунському кордоні. Через руйнування КПП тимчасово не працює, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Під час нічної атаки на Одеську область росіяни завдали дронових ударів по пункту пропуску для поромного сполучення «Орлівка». Для атаки окупанти застосували БпЛА типу Shahed.

«Внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. Інформації про постраждалих не надходило.

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У пресслужбі ДПСУ нагадали, що «Орлівка» вже не вперше потрапляє під російський удар. Так, у листопаді 2025 року Росія атакувала КПП ударними дронами. Через удари у пункті пропуску були пошкоджені фасади, дахи та скління адміністративних будівель, а також понад десяток вантажівок, постраждали двоє людей.

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Нагадаємо, 21 серпня 2026 року росіяни атакували пункт пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Через руйнування КПП тимчасово припиняв свою роботу, проте через день рух пунктом пропуску відновили.