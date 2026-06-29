У Німеччині внаслідок стрілянини загинули пʼятеро людей

У німецькому місті Штаде, що розташоване в Нижній Саксонії, сталась стрілянина, внаслідок якої загинули пʼятеро людей. Про це у понеділок, 29 червня, повідомили німецька поліція та новинний сайт NDR.

Стрілянина сталась у молодіжному центрі, де розміщують жінок із дітьми. Заклад розташований у центрі міста та спеціалізується на підтримці молодих матерів і їхніх дітей. За даними поліції, загинули пʼятеро дорослих. Правоохоронці затримали двох людей, один із яких – стрілець. Мотиви злочину наразі невідомі.

Місто Штаде розташоване на півночі Німеччини поблизу Гамбурга. Там проживає приблизно 50 тис. людей.

Нагадаємо, 18 червня на Хмельниччині затримали 31-річного чоловіка, який стріляв по будівлі ТЦК та СП у Летичеві.

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