Тіло чоловіка знайшли затиснутим між зруйнованими стінами

В ніч на понеділок, 23 січня, у приватному будинку на Яворівщині вибухнув газ. Рятувальники, які приїхали гасити пожежу, яка виникла після вибуху, знайшли під завалами будинку тіло чоловіка. Загинув 56-річний власник, повідомила прес-служба ДСНС.

Інцидент трапився близько пів на 5 ранку у селі Залужжя, на Яворівщині. Очевидці викликали пожежників, коли помітили, що у селі горить хата. «На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику будівля була зруйнована. Від очевидців надійшла інформація про те, що всередині можуть знаходитись люди», – повідомили у ДСНС.

Вигляд зруйногованого будинку внаслідок вибуху газу (фото ДСНС)

Під час розвідки рятувальники найшли тіло чоловіка затиснуте зруйнованими конструкціями будинку. Загиблим виявився 56-річний власник будинку. Внаслідок вибуху повністю знищено житловий будинок, також пошкоджено вікна у двох сусідніх будинках.

За даними рятувальників, у будинку вибухнув газ, проте правоохоронці почали розслідування, аби встановити конкретну причину вибуху.