Усі постраждалі - водій та пасажири "вісімки"

Вночі 30 червня у Львові постраждали п’ятеро людей внаслідок зіткнення легкових автомобілів Skoda Octavia та ВАЗ 2108. Серед постраждалих – троє дітей віком 2, 4 та 7 років.

Аварія трапилася близько 23:15 на вулиці Городоцькій неподалік мотозаводу.

«Внаслідок зіткнення був травмований водій «вісімки», 26-річний львів’янин. Окрім того, четверо його пасажирів – 26-річна жінка та троє дітей віком 2, 4 та 7 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню», – повідомили у поліції.

Слідчі з’ясовують причини аварії, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).