47-річний чоловік був п'яний, коли бив свою співмешканку

47-річний мешканець Трускавця сильно побив сою співмешканку, коли вони були у лісі. Медики діагностували у 49-річної трускавчанки переломи ребер та черепно-мозкову травму. Зараз жінка у важкому стані перебуває у реанімації, повідомила прес-служба поліції.

Випадок трапився у суботу, 29 квітня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про сильно побиту жінку, яку госпіталізували у реанімацію. У неї численні тілесні ушкодження, зокрема, важка поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма та переломи трьох ребер.

Поліцейські встановили, що до побиття жінки причетний її 47-річний співмешканець. «Вночі у лісовому масиві між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побив жінку», – йдеться у повідомленні.

Злочинця затримали вранці 30 квітня. Слідчі вже повідомили йому про підозру у злочині. 47-річному мешканцю Трускавця загрожує від п’яти до восьми років ув'язнення. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.