Вночі на Волині сили протиповітряної оборони збили іранські дрони-камікадзе Shahed. Зокрема, один з вибухів пролунав біля міста Володимир. Попередньо відомо, що внаслідок падіння уламків постраждалих немає, а інформацію щодо матеріальних збитків влада поки не коментує. Додамо, що цієї ночі росіяни запустили по Україні десять безпілотників та крилату ракету «Іскандер-К».

Зазначимо, що про вибухи на Волині користувачі соцмереж повідомляли близько 02:00 в понеділок, 21 листопада. В цей час у області тривала повітряна тривога, оголошена о 01:15.

Зранку голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в області працювала ППО. «За інформацією військових, на Волині було знищено безпілотники типу Shahed. Постраждалих немає, ситуація під контролем», – повідомив він.

Згодом мер Володимира Ігор Пальонка підтвердив виданню «Твій Володимир», що вибух лунав неподалік міста, орієнтовно за 1-1,5 км. «За містом в напрямку Ковеля прилетів поки невідомий об’єкт. Я спочатку отримав інформацію від військових, а тоді від ДСНС. Станом на 09:00 там працює група поліції та ДСНС щодо встановлення об’єкта, який сюди потрапив, та щодо оцінки ймовірних збитків», – зазначив Ігор Пальонка. Також він додав, що з людей ніхто не постраждав.

Зауважимо, що за останні сім днів це вже пʼята спроба росіян завдати удару безпілотниками по Україні.