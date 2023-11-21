Вночі 21 листопада росіяни запустили по Україні 10 дронів-камікадзе Shahed-136 і крилату ракету «Іскандер-К». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 10-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Також противником було випущено 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкой (Крим).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 ворожих безпілотників Shahed-131/136 та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Задіяно підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи.

Цього разу Shahed летіли в напрямку Хмельниччини, Рівненщини та Волині. Інформації щодо наслідків влучань безпілотників чи падіння їх уламків наразі немає. За останні сім днів це вже пʼята спроба росіян завдати удару безпілотниками по Україні.