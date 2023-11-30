Вночі на колії, що сполучає Росію та Китай, стався вибух

В ніч на 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який розташований у Бурятії (суб’єкт Росії), стався вибух. Про це у четвер, 30 листопада, повідомило «Суспільне».

Байкало-Амурська магістраль сполучає Росію та Китай. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої.

У СБУ підрив колії офіційно не коментують. Втім, власні джерела «Суспільного» у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про спецоперацію української спецслужби.

«Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано», – цитує «Суспільне» власне джерело.

Водночас у Головному управлінні розвідки України зазначили, що на території Росії «частішають збої в роботі залізниці». Зокрема, на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти: релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району та релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово.

«Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано. Вогонь, хаос і параліч на російській залізниці – ще один наслідок російської злочинної війни проти України», – заявили у ГУР.

Нагадаємо, 11 листопада у Рязанській області Росії з колії зійшли 19 вагонів вантажного потяга. Тоді також за неофіційними даними повідомлялось, що вибух на колії – спецоперація Головного управління розвідки України.