У Росії з колії зійшли 19 вагонів

У Рязанській області Росії близько 7 ранку з колії зійшли 19 вагонів вантажного потяга. Про це у суботу, 11 листопада, повідомили російські ЗМІ. Як повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела, вибух на колії – спецоперація Головного управління розвідки України.

«Це операція ГУР, жертв серед цивільного населення немає, на найближчий час ця операція ускладнить військову логістику для ворога в цьому районі», – повідомили Суспільному джерела у секторі безпеки та оборони.

За даними російських видань, вагони зійшли з колії внаслідок «втручання сторонніх осіб». Інцидент стався о 7:12 на перегоні «Рибне – Блок пост». Помічник машиніста отримав незначні травми, йому надали медичну допомогу.

«Для ліквідації наслідків на місце відправили відновлювальні поїзди та створили штаб для координації дій щодо ліквідації наслідків сходу», – йдеться у повідомленні росЗМІ.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, перед сходженням вагонів з колії було чутно вибух. Судячи з фото з місця аврії, колія значно пошкоджена.