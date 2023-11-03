​​​​​​​За даними ГУР, автомобіль підпалили представники руху опору

У Росії спалили автомобіль гендиректора підприємства «ГосНИИмаш», яке виготовляє боєголовки до ракет. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у п’ятницю, 3 листопада.

«У ніч з 2-го на 3-тє листопада 2023 року у місті Нижній Новгород спалили автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152. Спалене авто належало громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства «госНИИмаш», – йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що вказане підприємство – провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими Росія завдає ударів по об’єктах в Україні.

Розвідка також повідомила, що акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував секретар місцевого осередку пропутінської партії «Єдіная Росія» Владіміра Малова. Чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані,