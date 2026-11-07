Володимир Зеленський розповів про нічну атаку балістичними ракетами

Для обстрілу в ніч на суботу, 7 листопада, росіяни використали балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За словами Володимира Зеленського, у ніч на 7 листопада російська армія застосувала проти України 36 балістичних ракет. Українські військові змогли перехопити лише чотири з них. Президент вкотре наголосив на нестачі ракет для систем ППО Patriot, які застосовують для протидії російським балістичним ракетам.

«Зберігається значний дефіцит перехоплювачів для “петріотів”, і допомогти його подолати можуть передусім Сполучені Штати. На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Під атакою в ніч на 7 листопада перебували об’єкти енергетики. Українські фахівці досліджують зразки уламків ракет, які застосували російські окупанти. Уже відомо, що один з енергооб’єктів росіяни атакували балістичними ракетами KN-23, виробленими в Північній Кореї. Президент наголосив на необхідності посилення санкцій.

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«Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення – проти кожного з тих у світі, хто надає свої послуги у знищенні життя», – зазначив президент.

Нагадаємо, у липні 2026 року росіяни атакували селище Радушне у Дніпропетровській області північнокорейською ракетою. Під обстріл потрапив будинок багатодітної родини. Внаслідок ракетного удару загинули батьки Олена та Артем і троє їхніх дітей.