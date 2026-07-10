Російський танкер тіньового флоту Boracay

У ніч на п'ятницю, 10 липня, бійці Сил безпілотних систем уразили 13 російських суден біля берегів тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним «Мадяр».

За словами Роберта Бровді, усі 13 уражених російських суден є складовою тіньового флоту РФ, за допомогою якого росіяни транспортують нафту в обхід санкцій. Йдеться про 10 танкерів, один суховантаж, один паром та один морський буксир.

Загалом, за даними «Мадяра», бійці Сил безпілотних систем протягом 120 годин уразили 48 російських суден.

Також Роберт Бровді повідомив про ураження п'яти електропідстанцій в окупованому Криму, назвавши операцію «Кримський рубильник off». За даними командувача СБС, під атаку потрапили:

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підстанція 110 кВ «Берегове» (н. п. Молочне);

підстанція 110 кВ «Саки»;

підстанція 110 кВ «Майнаки» (Євпаторія);

підстанція 110 кВ «Новоозерна» (н. п. Медведеве);

підстанція 35 кВ «Медведеве» (н. п. Медведеве).

Нагадаємо, у ніч на четвер, 9 липня,Сили оборони України уразили в акваторії Азовського моря 12 російських нафтових танкерів, залучених до експорту підсанкційної нафти.